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Fransız kanalı Dağlık Karabağ haberini kaldırmıştı! Asala'dan ölüm tehdidi

24 Ekim 2020 Cumartesi - 7:38 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 7:38

Azerbaycan ile Ermenistan savaşının yaşandığı Dağlık Karabağ haberi nedeniyle Fransız devlet kanalı TF1, Ermeni terör örgütü Asala üzerinden ölümle tehdit edildi.


Fransız Ermeni Örgütleri Konseyi (CCAF) Eşbakanı Franck Papazyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, TF1 kanalı ve gazeteci Liseron Boudoul’u hedef gösterdi. CCAF’ın sosyal medya hesaplarından da TF1’e karşı kitlesel protesto ve boykot çağrısı yapıldı. Bir Facebook kullanıcısı, "TF1 kanalının yöneticilerinin birkaçının başı kesildiği vakit, daha iyi görürler." yorumu yaparken, başka bir kullanıcı da "Asala’ya ihtiyaç var." ifadesini paylaştı.
 
Fransa devlet televizyonu TF1’de, Azerbaycan’ın topraklarını kurtarmak için Dağlık Karabağ’da başlattığı operasyona ilişkin tarafsız haber, dün akşam yayımlandıktan kısa süre sonra kaldırılmıştı. "Dağlık Karabağ: cephe hattında röportaj" adlı 2 dakikalık haberde, Azerbaycan cephe hattından çekilmiş görüntüler yer alıyordu. Azerbaycan ordusunun ilerleyişini gösteren, Dağlık Karabağ’daki Ermenilerden ‘ayrılıkçı’ olarak bahseden haberde, Ermenistan tarafının köyleri bombalaması sonucu evlerin yıkıldığı, can kayıplarının olduğu, çiftlik hayvanlarının öldüğü yönünde detaylar bulunuyordu. Haberi yapan gazeteciye açıklama yapan Azerbaycanlı bir komutan, morallerinin iyi olduğunu, askeri olarak üstünlüklerinin bulunduğunu söylerken, Bazukalı bir asker de Ermeni tarafının silahlarını bırakıp kaçtığını belirtmişti. Ellerinde Türk bayrağı dalgalandıran Azerbaycanlılar da verdikleri destekten dolayı Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sevgilerini ifade etmişti. Fransa’da daha önce, önde gelen bir haber sitesinde yer alan, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’ı işgal ettiğine dair ifadeler yer alan bir haber de yayınlandıktan kısa süre sonra kaldırılmıştı.
 
 

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