Fransız haber sitesinden 'Türkiye geri döndü' yazısı

Fransa merkezli bağımsız haber sitesi Aleteia'da yer alan 'Türkiye geri döndü' başlıklı yazıda, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde geçirdiği dikkat çekici dönüşümün Avrupa ülkeleri tarafından ciddiye alınması gerektiği kaydedilerek, "Türkiye yeniden saygı ve korku uyandırıyor" denildi.

Fransa merkezli bağımsız bir Katolik haber sitesi Aleteia'da Türkiye hakkında dikkat çekici bir yazı yayınlandı. 'Türkiye geri döndü' başlıklı yazıda, Osmanlı İmparatorluğunun Akdeniz emelleriyle yeniden bağ kuran Türkiyenin Avrupa ülkelerinin zayıflıklarına zıt bir kararlılık ve güç gösterdiği vurgulandı. Yazıda, Türkiyenin stratejik bir amaçla Doğu Akdenizde yürüttüğü hidrokarbon arama çalışmalarının, karasularının sınırlandırılmasına ilişkin eski Türk-Yunan anlaşmazlığında yeni bir bölüm açtığı ifade edildi. Türkiye'nin, dünyanın varoluşundan beri bütün ulusların yaptığı gibi kendi menfaatlerini savunduğuna işaret edilen yazıda, Fransa 'nın 'Türkiyenin Akdeniz'deki emellerini yıkmak için' Yunanistan 'ı desteklemeyi tercih ettiği belirtildi. Yazıda ayrıca Türkiyedeki mevcut yönetimin Doğu Akdenizdeki soruna sebep olarak bahane edilmesine gerek olmadığı, aynı gerilimin Erdoğan liderliğindeki AK Parti dışındaki bir hükümetle de yaşanabileceği dile getirilerek, "Öte yandan Türkiye bize savaş açmayacak ve yarın sabah topraklarımızı işgale kalkışmayacak" ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE YENİDEN SAYGI VE KORKU UYANDIRIYOR

Aleteia sitesindeki yazıda, "Bununla birlikte, bu anlaşmazlık klasik olsa da, Recep Tayyip Erdoğan ın Cumhurbaşkanlığına gelmesinden bu yana Türkiyenin geçirdiği dönüşüm dikkate değer. Bu ülke bir şekilde kendi medeniyet ve dini temellerini yeniden keşfetme, Osmanlı İmparatorluğunun tarihsel anlatısının bağlarını yeniden kurma sürecinde. Denizlerdeki anlaşmazlığının ötesinde, bu boyutun da Avrupa ülkeleri tarafından ciddiye alınması gerekir" değerlendirmesinde bulunuldu.

Yazıda 'Zayıf Bir Avrupa' ara başlığı altında ise şu görüşler sıralandı: