10 Nisan 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.393 -1.65 EURO 9,7030 -0.14
USD 8,1610 0.35 ALTIN 457,280 -0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Fransız gazetesi itiraf etti: Koltuk krizinde Türkiye mağdur edildi

AA |  09 Nisan 2021 Cuma - 23:46 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 23:46

Fransız L'Opinion gazetesi, Türkiye'nin, Charles Michel ile Ursula von der Leyen arasındaki kavganın "mağduru" olduğunu yazdı.


Gazetenin haberinde, Michel ve von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede meydana gelen oturma düzeni ve protokol  olayının "Ankara'ya düşman" ve Fransa'da da etkin olan medya ve siyasi çevrelerce  eleştirildiği aktarıldı.
 
Haberde, "Gerçek ise oldukça farklı. Birkaç aydır AB ile  yakınlaştığını göstermeye çalışan ve göstermesi faydasına olan Türkler,  Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu." ifadesi kullanıldı.
 
AB Konseyi Başkanı'nın devlet başkanı, AB Komisyonu Başkanı'nın ise  başbakan seviyesinde olduğu belirtilen haberde, Brüksel'de Michel ile von der  Leyen'in ekiplerinin her zaman karşı karşıya geldiği kaydedildi.
 
Haberde, "Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmede yaşanan protokol olayı,  AB Komisyonu Başkanı ile AB Konseyi Başkanı arasındaki rekabeti gösteriyor.  Burada Türkler aktör olmaktan çok seyirci oldu." yorumu yapıldı.
 
Michel ve von der Leyen'in aynı siyasi çizgide olmadıkları vurgulanan  haberde, bu nedenle aralarındaki anlaşmazlığın güçlendiğine dikkat çekildi.
 
Haberde, Michel'in Ankara'daki görüşmede nezaketen veya diplomatik  olarak von der Leyen'e sandalye gelmeden ayakta kalması beklendiği ancak "rahat  şekilde" oturduğu belirtildi.
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Görüşmede uygulanan protokolde,  AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır. Yani AB tarafının telkinleri  doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır" açıklamasına vurgu yapılan  haberde, Brüksel tarafının bu açıklamayı yalanlamadığı kaydedildi.
 
Haberde görüşlerine yer verilen Fransa'daki merkez sağ Cumhuriyetçiler  Partisinden (LR) Avrupa Parlamentosu milletvekili Arnaud Danjean, "(Michel ile  von der Leyen arasındaki) İlişki ilk günden bu yana nefretle dolu. Türkiye'deki  sahne en görünen sahne ama ikisi ile ekipleri arasında neredeyse her gün başka  sahneler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
AB Konseyi Başkanı Michel'in Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki  görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana sandalyelerde oturması, AB  Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ise daha uzakta bir koltukta oturması  ziyaretten bu yana Avrupa basınına konu oluyor.
 
 AB Komisyonu, von der Leyen'e Michel ile protokolde aynı şekilde  davranılması gerektiğini savunuyor. Deneyimli birçok diplomat ve hatta AB  Komisyonu'nun eski başkanı Jean-Claude Juncker de AB protokolünde AB Konseyi  Başkanı'nın birinci sırada, AB Komisyonu Başkanı'nın ise ikinci sırada geldiğini  söylüyor.
 

ETİKETLER

Fransız Türkiye Ursula von der Leyen
©Copyright 2014 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.