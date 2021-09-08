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Fransız devinden ‘terör’ skandalı sonrası şaşırtan hamle!

AA |  08 Eylül 2021 Çarşamba - 16:12 | Son Güncelleme : 08 09 2021 - 16:12

Dünyanın en büyük çimento şirketi olan Lafarge hakkındaki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Dev firmanın, Fransa hükümetinin bilgisi dahilinde terör örgütü DAEŞ'e para aktardığına ilişkin belgeler ortaya çıktı. Dünyayı şoke eden gelişme sonrası, iddiaların odağındaki şirketin hamlesi olay oldu. Fakat buna rağmen Fransız Yargıtayı'nın yaptırımından kaçışının olmadığı belirtildi.


Dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge, DEAŞ'i  finanse ettiği suçlamalarının ardından İsviçre'deki rakibi ile birleşerek 2015'te önce "LafargeHolcim" ismini aldı, 2021'de şirketin isminden "Lafarge" atılarak  ismi "Holcim Ltd" olarak tescil edildi.  
 
Fransız Yargıtayı'nın, dün, Lafarge'a DEAŞ'lı teröristleri finanse  etmesi nedeniyle "insanlığa karşı suça ortak olmak" suçlaması yöneltilebilmesinin  önünü açan karara varması gözleri şirketin İsviçre'deki ortağına çevirdi.
 
ADINI DEĞİŞTİRDİ
 
Yargıtay ayrıca Lafarge'a yöneltilen "terörü finanse ettiği  suçlamasını" da teyit etti. 
 
Lafarge'ın, DEAŞ'ı finanse ettiği suçlamaları ve 2014'te Suriye'deki  fabrikasını kapattıktan aylar sonra Temmuz 2015'te İsviçre'deki rakibi Holcim ile  birleşme kararı alması dikkati çekti. 
 
Resmi birleşmenin ardından İsviçre'deki şirketin ismi LafargeHolcim  Ltd olmuştu. Ancak Fransız Yargıtayı'nın karar açıklamasına kısa süre kala şirket  isim değişikliğine gitti. 
 
"Lafarge" ibaresinin atıldığı şirket "Holcim Ltd" adını aldı. 
 
4 Mayıs 2021'de yapılan şirketin yıllık genel kurul toplantısında  hissedarlar grup adının Holcim Ltd olarak değiştirilmesi lehinde oy kullandı ve  şirketin yeni ismi İsviçre ticaret siciline kaydedildi. 
 
Şirketten yapılan açıklamada ise isim değişikliğinin “verimlilik ve etki” gibi faktörler nedeniyle yapıldığı ileri sürüldü. 
 
 
CEZAİ KOVUŞTURMA İLE KARŞI KARŞIYA 
 
Swissinfo internet sitesinin Bloomberg'e dayandırdığı haberine göre,  Fransa'da mahkemenin "Lafarge kararından" sonra, şirketin İsviçre'deki ortağı  Holcim Ltd, Fransa'da cezai kovuşturma ile karşı karşıya. 
 
HİSSELERİ SERT DÜŞTÜ
 
Haberde, Holcim Ltd hisselerinin dün yüzde 4,2'den fazla değer  kaybettiği ve bunun 29 Ocak'tan bu yana en büyük düşüş olduğu vurgulandı. 
 
Bugün de şirketin hisseleri yüzde 2 değer kaybederek işlem görüyor. 
 
Şirketin satışları geçen yıl 23 milyar 142 milyon İsviçre frangı (25,5  milyar dolar) olarak açıklanırken, 60'tan fazla ülkede yaklaşık 70 bin çalışanı  bulunuyor. 
 
DÜNYAYI ŞOK EDEN BELGELER DÜN ORTAYA ÇIKTI
 
AA, Lafarge'ın DEAŞ'ı Fransız istihbaratının bilgisi dahilinde  finanse ettiğini kanıtlayan belgelere ulaştı.
 
Anadolu Ajansının (AA) elde ettiği Fransız kurumlarına ait  belgelerdeki bilgiler, dünyanın en büyük çimento devi Fransız Lafarge'ın, DEAŞ  ile ilişkisi hakkında Fransız iç, dış ve askeri istihbarat servislerini sürekli  bilgilendirdiğini ve ilişkinin Fransa devletinin bilgisi dahilinde  gerçekleştiğini gözler önüne serdi. 
 
AA'nın dün yayımladığı haberinde yer alan belgelerde, Fransız  istihbarat ve devlet kurumları, Lafarge'ı, terörü finanse ederek insanlığa karşı  suç işlediği konusunda uyarmadı ve bu durumu gizli tutanaklarda itiraf etti.
 
DEAŞ, Lafarge'dan aldığı çimentoları sığınak ve tünel yapımında kullandı.

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