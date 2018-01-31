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Fransa'da danıştay cami kapatma kararını onayladı

AA |  31 Ocak 2018 Çarşamba - 16:43 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 17:38

Fransa'da Danıştay, Marsilya İdari Mahkemesinin kentteki Es-Sunna adlı camiyi geçici süreliğine kapatma kararını onadı.


Danıştaydan yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Marsilya'da  Es-Sunna adlı caminin 6 aylığına kapatılmasına ilişkin alınan kararın onaylandığı  belirtildi.
 
Açıklamada, "cami cemaatinin radikal bir dini anlayışı savunduğu ve  özellikle de gençlerin bundan etkilendiği" ifadesi kullanılarak, cemaatten en az  5 kişinin Suriye ve Irak bölgesine gittiği kaydedildi.
 
 
Marsilya İdari Mahkemesi, Bölge Valisi Pierre Dartout'un talebi  üzerine, 16 Aralık 2017'de din görevlisinin "radikal ideolojiyi, ayırımcılığı ve  şiddeti teşvik ettiğine" hükmederek camiyi 6 aylığına kapatma kararı vermişti.
 
Es-Sunna Camisi Derneği, idari mahkemenin kararının iptal edilmesi  için Danıştaya başvurmuştu.
 
Fransız basınında yer alan haberlere göre, Es-Sunna Camisi Derneğinin  avukatı Philippe Perollier, mahkemede ayrımcılığa ve şiddete teşvik ettiği öne  sürülen cuma hutbelerinin 2013 yılına ait olduğunu ve bu yüzden verilen kapatma  kararını şaşırtıcı bulduğunu ifade etmişti.
 
Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör  saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım  2017'de kaldırılmıştı. OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan  bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale  getirilmişti. Yeni kanuna göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere  devredilirken camilerin kapatılması kolaylaşıyor.
 
Ülke genelinde OHAL çerçevesinde 19 cami kapatılırken herhangi bir  sinagog veya kilise kapatılmadı.
 
 

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