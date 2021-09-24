Fransız bakanların cep telefonlarında 'casus yazılım' iddiası

Fransız Mediapart internet sitesinin haberinde, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, Topraklar Arası Uyum Bakanı Jacqueline Gourault, Tarım Bakanı Julien Denormandie, Konut Bakanı Emmanuelle Wargon, Denizaşırı Ülkeler Bakanı Sebastien Lecornu'nun cep telefonlarının 2019 ve 2020'de "Pegasus" adlı casus yazılımın hedefinde olduğu aktarıldı.

Söz konusu bakanların ve Elysee Sarayı'ndan bir yetkilinin cep telefonları üzerinde yapılan incelemelerde, "Pegasus" adlı casus yazılımın izlerinin tespit edildiği belirtildi.

Bakan Gourault'un bu olay üzerine cep telefonunu ve numarasını değiştirdiği kaydedildi.

Mediapart'a açıklama yapan Elysee Sarayı, "devam eden araştırmalar" hakkında yorum yapmak istemediğini bildirdi.

Fas istihbarat servisinin, Mart 2019'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 2017'den bu yana kullandığı ve çoğunlukla gazetecilerle iletişimde bulunduğu akıllı telefonlardan birini Pegasus programı ile takip etmeye çalıştığı ileri sürülmüştü.

Macron'un yanı sıra Fransa'da aralarında eski Başbakan Edouard Philippe ile hükûmetin üst düzey isimlerinin ve gazetecilerin de yer aldığı 100'den fazla kişinin telefonuna sızma girişiminde bulunulduğu iddia edilmişti.