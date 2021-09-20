ISS'nin astronot ekibinde bulunan Fransız astronot Thomas Pesquet, uzay istasyonunda yer çekimsiz ortamda sağlıklı kalabilmek için yaptığı egzersizden bir bölüm paylaştı. Pesquet görüntüyle birlikte paylaştığı mesajında, Kas geliştirme, uzaydan. Uzay egzersizi ifadelerini kullandı.
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Fransız astronot, uzayda yaptığı egzersizin görüntüsünü paylaştı
DHA | 20 Eylül 2021 Pazartesi - 1:25 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 1:25