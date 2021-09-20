Fransız astronot, uzayda yaptığı egzersizin görüntüsünü paylaştı

Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) bulunan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, dün, boş zamanlarında formda kalmak için yaptığı aletli egzersizin görüntüsünü paylaştı.

ISS'nin astronot ekibinde bulunan Fransız astronot Thomas Pesquet, uzay istasyonunda yer çekimsiz ortamda sağlıklı kalabilmek için yaptığı egzersizden bir bölüm paylaştı. Pesquet görüntüyle birlikte paylaştığı mesajında, Kas geliştirme, uzaydan. Uzay egzersizi ifadelerini kullandı.