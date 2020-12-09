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Fransa'yı ziyaretinde Sisi'ye "onur nişanı" verildiği ortaya çıktı

AA |  09 Aralık 2020 Çarşamba - 23:52 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 23:52

Darbeyle yönetime gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'ye, resmi ziyarette bulunmak üzere geldiği Fransa'da Elysee Sarayı'nda Fransız Legion d'Honneur onur nişanı takdim edildiği ve bunun Fransız basınından gizlendiği ortaya çıktı.


Fransız basınından saklanan görüntüler, Quotidien isimli televizyon  programının sunucusu Yann Barthes'in, Mısır Cumhurbaşkanlığının resmi sitesinde  yayımlanan videoyu paylaşmasıyla gün yüzüne çıktı.
 
Görüntülerde, Sisi'nin kırmızı halıyla Fransız mevkidaşı Emmanuel  Macron tarafından karşılanması ve onuruna düzenlenen resmi tören yer alıyor.
 
 Sunucu Barthes, Macron'un basınla paylaşılan resmi programında yer  almayan törene ilişkin görüntülerin, sadece Sisi’nin kameramanı tarafından kayıt  altına alındığını ifade etti.
 
"İlk defa Elysee'de yaşananları otoriter bir rejime ait internet  sitesinden öğrenmiş olduk." diyen Barthes, Fransızlardan gizli tutulmaya  çalışılan görüşmede, Sisi'ye Legion d'Honneur nişanı verildiğini kaydetti.
 
Öte yandan Barthes, Sisi'nin, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ile  Paris Belediyesinde yaptığı görüşmeye ilişkin Mısır tarafının çektiği görüntüleri  de ekrana taşıyarak, "Peki neden Paris Belediye Başkanı Sisi ile yaptığı bu  görüşmenin videosunu paylaşmadı?" diye sordu.
 
Barthes, Sisi'nin, Savunma Bakanı Florence Parly tarafından askeri  törenle karşılanmasına ilişkin görüntülerin de Fransız basınında yer almadığına  vurgu yaptı.
 
Şeref Nişanı olarak da bilinen  Ordre national de la Légion d'honneur,  Napolyon Bonapart'ın 19 Mayıs 1802 tarihinde imzaladığı bir kanun ile Fransa'nın  en yüksek dereceli sivil nişanı olarak kabul edildi.
 
Nişan devlet başkanları başta olmak üzere siyaset ve sanat camiasından  birçok kişiye veriliyor.
 
Nişanın verildiği isimlerden biri olan eski Senegal Kültür Bakanı  Amadou Tidiane Wone, Fransa'da öğrencilerine Hazreti Muhammed'in resmedildiği bir  karikatür gösteren ve öldürüldükten sonra Legion d'Honneur'e layık görülen Samuel  Paty ile aynı nişanı taşıyamayacağını belirterek bunu Fransa'ya iade etmişti.
 
Sisi'nin Fransa'da ağırlanması protesto edilmişti
 
Fransa Cumhurbaşkanı Macron Elysee Sarayı'nda 7 Aralık'ta mevkidaşı  Sisi'yi kırmızı halıyla karşılamıştı.
 
Uluslararası toplum ve insan hakları savunucuları, "Sisi gibi bir  diktatörün özgürlüklerden dem vuran Fransa'da karşılanmasına" tepki göstermişti.
 
Ziyaretin ardından Paris'te Ulusal Meclis önünde çok sayıda  uluslararası insan hakları kuruluşu temsilcisi ile Avrupa Birliği parlamenterleri  ve Fransız muhalif milletvekillerinin katıldığı protesto gösterisi düzenlenmişti.
 

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Darbe Sisi Elysee Sarayı
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