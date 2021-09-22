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Fransa ve ABD anlaştı! 'Denizaltı krizi'nde yeni karar verildi

AA |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 21:28 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 21:28

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Joe Biden, yaptıkları telefon görüşmesinde, Avustralya'nın Fransa ile imzaladığı denizaltı anlaşmasını iptal ederek ABD ve İngiltere ile ortaklık kurmasıyla yaşanan krizin ardından güveni garanti eden şartları oluşturmak ve ortak hedeflere ulaşmak için somut önlemler önermeyi amaçlayan derin istişare sürecini başlatmaya karar verdi.


Fransa ve ABD'den yapılan ortak yazılı açıklamada, Biden'ın talebi  üzerine, ikilinin denizaltı projesine ilişkin yapılan açıklamanın sonuçlarını ele  almak üzere telefonda görüştüğü belirtildi.
 
"Macron ve Biden, müttefiklerin arasında Fransa'nın ve Avrupalı  ortakların stratejik çıkarlarına ilişkin meselelerde yapılan açık istişarelerin  bu durumu önleyebileceği hususunda mutabık kaldılar." ifadesi kullanılan  açıklamada, Biden'ın bu konudaki kararlığını dile getirdiği belirtildi.
 
Açıklamada, "İki devlet başkanı, güveni garanti eden şartları  oluşturmak ve ortak hedeflere ulaşmak için somut önlemler önermeyi amaçlayan  derin istişare sürecini başlatmaya karar verdi." ifadesine yer verildi.
 
Macron ve Biden'ın anlaşma noktalarına ulaşmak ve bu sürecin dinamik  şekilde devamlılığını sağlamak için ekim sonunda Avrupa'da bir araya geleceği  aktarılan açıklamada, Macron'un bu bağlamda Fransa'nın Washington Büyükelçisi'nin  gelecek hafta ABD'deki görevine dönmesine karar verdiği kaydedildi.
 
Açıklamada, ABD'nin, Fransa'nın ve Avrupa Birliği'nin (AB)  Hint-Pasifik bölgesindeki angajmanının stratejik önem taşıdığını teyit ettiği  belirtildi.
 
ABD'nin transatlantik ile küresel güvenliğe olumlu katkıda bulunarak  ve NATO'nun rolünü güçlendirerek "Avrupa'nın savunmasının" daha güçlü ve verimli  olmasının gerekli olduğunu kabul ettiği ifade edilen açıklamada, ABD'nin terörle  mücadele kapsamında Sahel bölgesinde Avrupa ülkelerinin yürüttüğü teröre karşı  operasyonlara desteği güçlendirmeyi taahhüt ettiği kaydedildi.
 
Avustralya, ABD ve İngiltere arasındaki AUKUS anlaşması
 
Avustralya, ABD ve İngiltere tarafından 16 Eylül'de imzalan AUKUS  anlaşmasının ardından, Avustralya'nın Fransız Naval Group'la vardığı 12  geleneksel dizel elektrikli denizaltı inşasını öngören 90 milyar Avustralya  doları (66 milyar ABD doları) tutarındaki sözleşmenin iptal edildiği  açıklanmıştı.
 
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, 16 Eylül'de "Gerçekten  sırtımızdan vurulduk. Avustralya ile bir güven ilişkisi kurmuştuk ve bu güvene  ihanet edildi." açıklamasını yapmıştı.
 
17 Eylül'de Macron'un talimatıyla Fransa'nın Canberra ve Washington  Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı aldıklarını  açıklayan Le Drian, ABD'nin tutumunu "hayal kırıklığı" olarak nitelendirmişti.
 

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