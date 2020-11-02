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Fransa Ülkü Ocakları’nın ülkedeki faaliyetlerini durdurdu

DHA |  02 Kasım 2020 Pazartesi - 18:09 | Son Güncelleme : 02 11 2020 - 18:09

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülkedeki Ülkü Ocakları’nın kapatılması için harekete geçileceğini duyurdu.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde yaşayan Müslümanlara yönelik psikolojik baskı ve İslam karşıtı uygulamalarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.Fransa parlamentosunda konuşan İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ‘Bozkurtlar’ hareketi olarak bilinen Ülkü Ocakları’nı kapatmak için harekete geçileceğini duyurdu.
 

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