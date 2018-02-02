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Fransa, Türkiye'nin tepkisi üzerine geri adım attı!

02 Şubat 2018 Cuma - 16:23 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 16:23

Cumhurbaşkanı Macron, "Şunu belirtmek isterim ki Türkiye Dışişleri Bakanı'nın tepkisi, muhtemelen operasyonun sınırı güvence altına alma amacı taşıdığı, Türkiye'nin bugün bulunduğu noktadan daha ileri gitmeyi veya bölgede uzun süre kalmayı hedeflemediği anlamına geliyor" dedi.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 'Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli' şeklindeki sözlerine Türkiye'den gelen tepki sonrası ikinci kez geri adım attı.
 
Macron, dünkü Tunus ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun  Fransa'nın Afrin açıklamasına tepki göstermesi üzerine "Türkiye Dışişleri  Bakanı'nın tepkisi, muhtemelen operasyonun sınırı güvence altına alma amacı  taşıdığı, Türkiye'nin bugün bulunduğu noktadan daha ileri gitmeyi veya bölgede  uzun süre kalmayı hedeflemediği anlamına geliyor." dedi.
 
Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin kendi sınırında yaptığı  operasyonların, güvenliğini sağlamak ve terör örgütü DEAŞ ile mücadele için meşru  hakkı olduğunu da dile getirdi.
 
Fransa, Macron'un bu açıklamalarıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK)  Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarında ikinci kez  geri adım atmış oldu.
 
Macron, çarşamba günü, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "Afrin  operasyonu işgale dönüşmemeli." ifadelerini kullanmıştı.
 
Macron'un açıklamalarını "Fransa'nın yaptıkları ortada." sözleriyle  eleştiren Çavuşoğlu, "Biz Fransa değiliz, gidip Cezayir'i işgal eden, Biz Fransa  değiliz, Mağrip ülkeleri veya Afrika'da Fransa'nın yaptıkları ortada. Bunların  hepsini biliyoruz. Yani Fransa gibi ülkelerin bize bu konularda, yani  uluslararası hukuka uygun bir şekilde yaptığımız bir operasyonda bize ders  vermemesi gerekiyor. Hatırlatmada bulunmalarını bile hakaret sayarız. Çünkü biz  meşru müdafaa hakkımızı kullanıyoruz. Birleşmiş Milletlerin ilgili şartına ve  Güvenlik Konseyi kararlarına uygundur ve tüm dünya da bunu kabul etmiştir.  Dolayısıyla bu bir işgal değildir." ifadeleriyle Fransa'ya tepki göstermişti.
 
'Macron geri adım attı'
 
Reuters haber ajansı da konuyla ilgili haberinde "Fransa Cumhurbaşkanı  Macron, Türkiye'nin öfkesi üzerine Suriye uyarısında geri adım attı" başlığını  kullanarak Macron'un, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun tepkisi sonrası Türkiye'nin  amacını anladığı yorumunu yaptı.
 
Fransa yönetimi, daha önce de Zeytin Dalı Harekatı hakkında  açıklamalar yapmıştı.
 
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, harekatın başlamasından bir gün  sonra, 21 Ocak'ta, katıldığı bir televizyon programında operasyonun durdurulması  çağrısında bulunmuştu.
 
Aynı gün Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da "Suriye'deki insani  durumu görüşmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini acil toplantıya  çağıracaklarını" açıklamıştı.
 
Açıklamasının ardından Çavuşoğlu ile aynı gün görüşen Le Drian,  toplantının Türkiye'nin askeri operasyonunu hedef almadığını belirtmiş, Fransa  yönetimi ise çağrının, "Suriye krizinin görüşüleceği bir istişare toplantısı"  olduğunu kaydetmişti.

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