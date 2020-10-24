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Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu ülkeye çağırdı

AA |  24 Ekim 2020 Cumartesi - 20:53 | Son Güncelleme : 24 10 2020 - 21:07

Fransa, Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığını açıkladı.


Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkında yaptığı  açıklamanın kabul edilemez olduğu belirtildi.
 
Açıklamada, Fransa'nın Türkiye'deki Büyükelçisi Herve Magro'yu  istişarelerde bulunmak üzere ülkeye çağırdığı bildirildi.
 
Erdoğan'ın açıklamaları
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, şu ifadeleri  kullanmıştı:
 
"Macron denilen zatın, İslam ile derdi nedir, Müslümanlarla derdi  nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var. İnanç hürriyetinden,  inanç özgürlüğünden anlamayan, kendi ülkesinde yaşayan milyonlarca farklı inanç  mensubu insanlara bu şekilde davranan bir devlet başkanına başka ne denilebilir,  öncelikle akli noktadan kontrol. İkide bir Erdoğan ile uğraşıyorsun. Erdoğan ile  uğraşmak sana bir şey kazandırmaz. Zaten 1 yıl sonra seçim var. Seçimde de  akıbetini göreceğiz. Yolunun pek uzak olduğunu zannetmiyorum."

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Fransa Herve Magro Büyükelçi
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