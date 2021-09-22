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Fransa Savunma Bakanı Parly, Senato'da yuhalandı

AA |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 20:38 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 20:38

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Avustralya'nın Paris'le olan denizaltı anlaşmasını iptal ederek ABD ve İngiltere ile anlaşmasının yol açtığı kriz hakkında Senato'da açıklama yaparken yuhalandı.


Parly, denizaltı anlaşmasının iptalinin yol açtığı diplomatik krize  dair Senato'da konuşurken, Avustralya'nın Fransa'nın güvenini kırdığını, bu  durumu önceden öngöremeyeceklerini savundu.
 
"Tarihi tersten yazamayız aksi halde kendimizi hakim ya da savcı  yerine koymuş oluruz. Ama anlıyorum ki Senato o niyette." diyen Parly'yi  yuhalayan senatörler, sıralara vurarak tepki gösterdi.
 
Fransız Savunma Bakanı, Senato başkanının müdahalesiyle konuşmasını  ancak sürdürebildi.
 
Avustralya'nın tavrının, NATO içinde siyasi diyalog olmadığını  gösterdiğini savunan Parly, diğer yandan bunun, NATO'dan çıkmayı gerektirmediği  ancak NATO'nun yeni strateji konsepti belirlemesi gerektiği değerlendirmesinde  bulundu.
 
Bakan Parly, "Müttefik olmak, diğerlerinin çıkarlarına rehin olmak  değildir." dedi.
 
Senatör Rachid Temal, Fransa'nın 5. cumhuriyetten bu yana böyle bir  aşağılanma yaşamadığını, denizaltı krizinin hükümetin yönetimi ve sicili hakkında  çok şey söylediğini kaydetti.
 
Temal, önde gelen bir Avustralya gazetesinin anlaşmaya ilişkin  sorunları 2 Haziran'da gündeme getirdiğini anımsattı.
 
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kasım 2019'da NATO'yu "beyin ölümü"  gerçekleşmiş bir kuruluş olarak niteleyerek eleştirmişti.

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Fransa Florence Parly Avustralya
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