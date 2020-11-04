Fransa resmen yasakladı! Türkiye'den sert açıklama...

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede faaliyet gösteren Bozkurtlar Hareketi'nin yasaklandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, Fransız hükümetinin "Bozkurtlar" hareketinin kapatılmasına yönelik aldığı Bakanlar Kurulu kararına ilişkin "Söz konusu ülkenin münferit birtakım kişilere ve bu kişilerin eylemlerinden hareketle böyle bir hareket ve oluşum varmış gibi hayal mahsulü kararlara tevessül etmesi içinde bulunduğu çelişkili psikolojinin son tezahürü olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede faaliyet gösteren Bozkurtlar Hareketi'nin yasaklandığını açıkladı.

Darmanin, Fransız hükümetinin bugün gerçekleştirdiği Bakanlar Kurulu toplantısında, grubun faaliyetlerinin yasaklanacağının açıklanacağını belirtmişti.

Toplantının ardından açıklamada Bakan Darmanin, Bozkurtlar Hareketi'nin "kurulduğu günden bu yana şiddet olaylarına dahil olduğu, Abdullah Çatlı ile bağlantısının bulunduğu, Kürtlere ve Ermenilere karşı şiddet eylemlerine başvurduğu" öne sürüldü.

Kararnamede, Decines bölgesindeki sözde "Ermeni Soykırım Anıtı" üzerine sprey boya ile RTE ve Bozkurtlar yazıldığı belirtilerek, bu paralelde grubun yasaklaması kararı alındığı vurgulandı.

Fransa'da son dönemde Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed 'e hakaret ve Türkiye ile gerilen ilişkiler doğrultusunda hükümet benzer adımlar atıyor.

Bu adımların gerginliği daha da artıracağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'DEN SERT CEVAP

Türkiye Dışişleri Bakanlığı 'ndan yapılan açıklamada, “Fransız Hükümeti tarafından lağvedildiği açıklanan ‘Bozkurtlar’ isimli bir hareket olmadığı esasen bilinmektedir. Bir hareket ve oluşum varmış gibi hayal mahsulü kararlara tevessül etmesi içinde bulunduğu çelişkili psikolojinin son tezahürü olmuştur” denildi.

Dışişleri Bakanlığından, Fransa ’nın “Bozkurtlar Hareketi”nin kapatılmasına ilişkin bakanlar kurulu kararıyla ilgili yapılan açıklamada, “Bugün Fransız Hükümeti tarafından lağvedildiği açıklanan ‘Bozkurtlar’ isimli bir hareket olmadığı esasen bilinmektedir. Sözkonusu ülkenin münferit birtakım kişilere ve bu kişilerin eylemlerinden hareketle böyle bir hareket ve oluşum varmış gibi hayal mahsulü kararlara tevessül etmesi içinde bulunduğu çelişkili psikolojinin son tezahürü olmuştur. Öte yandan, hayal ürünü olan bu oluşumu ele alırken, dünyanın pek çok ülkesinde de kullanılan son derece yaygın ve kanun dışı hiçbir boyutu olmayan sembollerin yasaklanması kabul edilemez” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Ne yazık ki, kendileri sözkonusu olduğunda ifade özgürlüğünün hiçbir şekilde sınırlanamayacağını savunanlar, başkaları sözkonusu olduğunda ifade özgürlüğüne rahatça kısıtlama getirebilmektedir. Bu ikiyüzlü anlayış artık alıştığımız çifte standartlı yaklaşımın son örneğidir. Bu karar aynı zamanda Fransız Hükümetinin artık tamamen Ermeni çevrelerin esiri haline geldiğini de göstermektedir. Yıllardır ülkesinin her köşesinde açık faaliyet gösteren terör örgütü PKK ve FETÖ uzantısı derneklere müsamaha eden, Fransa’daki Türk çıkarları ve toplumuna yönelen şiddeti, gösteri ve ifade özgürlüğü gerekçesiyle cezasız bırakan Fransız Hükümetinin, bugün alelacele bu adımı atması ibretliktir.

"EN SERT ŞEKİLDE MUKABELE EDECEĞİZ"

Fransız Hükümeti böylelikle, ülkesindeki fanatik Ermeni diasporasının son aylarda dozu giderek artan ve vatandaşlarımız ile diplomatik temsilciliklerimizi hedef alan kışkırtma, tehdit ve saldırılarını görmezden gelmeye devam ettiğini bir kez daha göstermiştir. Şiddetin önüne geçmek bahanesiyle bugün sergilenen bu ikiyüzlü tutum ve alınan provokatif karar diplomatlarımızın canına kasteden terör örgütü ASALA başta olmak üzere Fransa’dan himaye ve destek gören PKK, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede Fransa’nın olumsuz sicilini de yeniden hatırlatmaktadır.

Fransa’daki Türk toplumunun örgütlenme, ifade ve gösteri özgürlüğünün evrensel insan hakları ve düzenlemeleri bağlamında muhafaza edilmesi gerektiğini ve alınan bu karara karşı en sert şekilde mukabele edeceğimizi vurguluyoruz” denildi.