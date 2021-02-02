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Fransa, onayladığı AstraZeneca aşısını 65 yaş üstü kişilere önermedi

02 Şubat 2021 Salı - 20:44 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 20:44

Fransa, AstraZeneca'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için geliştirdiği aşının ülkede kullanılmasını onayladı ancak 65 yaş üstü kişilere uygulanmasını önermedi.


Ülkedeki Bilim Kurulu, AstraZeneca aşısının kullanılmasını görüşmek  için bugün toplandı.

Toplantıda, aşının ülkede kullanılması onaylanırken 65 yaş üzeri  kişilere etkinliğine dair yeterli veri bulunmadığı, bu nedenle şimdilik 65 yaş  altı kişilere uygulanması önerildi.

Böylece BioNTech-Pfizer ve Moderna şirketlerinin geliştirdiği  aşılardan sonra AstraZeneca Fransa'da onay alan üçüncü aşı oldu.

Söz konusu aşı, hemşire ve doktorların yanı sıra eczacılar ve ebeler  tarafından da yapılabilecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 29 Ocak'ta Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA)  AstraZeneca'nın Kovid-19’a karşı geliştirdiği aşının kullanılmasına ilişkin  tavsiye kararını onaylamıştı.

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