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Fransa'nın yeni Başbakanı Castex, tecavüzle suçlanan İçişleri Bakanı Darmanin'i savundu
Fransa'nın yeni Başbakanı Jean Castex, tecavüzle suçlanan ve İçişleri Bakanlığına atanan eski Maliye Bakanı Gerald Darmanin'in masum olduğuna dair herhangi şüphesi olmadığını söyledi.
Castex, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, Darmanin'in İçişleri Bakanlığına getirilmesini tamamen üstlendiğini belirtti.