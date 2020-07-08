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Fransa'nın yeni Başbakanı Castex, tecavüzle suçlanan İçişleri Bakanı Darmanin'i savundu

Fransa'nın yeni Başbakanı Jean Castex, tecavüzle suçlanan ve İçişleri Bakanlığına atanan eski Maliye Bakanı Gerald Darmanin'in masum olduğuna dair herhangi şüphesi olmadığını söyledi.

Fransa'nın yeni Başbakanı Castex, tecavüzle suçlanan İçişleri Bakanı Darmanin'i savundu Castex, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, Darmanin'in İçişleri Bakanlığına getirilmesini tamamen üstlendiğini belirtti.
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