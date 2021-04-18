Fransada uçak faciası yaşandı. Başkent Parisin kuzeyindeki Beauvais kentinden kalkış yapan Robin DR400 tipi küçük uçağın Saint-Pathus kasabasında araziye düştü. Yetkililer, kazada 1i pilot toplamda 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Beauvais Polis Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Robin DR400 tipi küçük eğitim uçağındaki üç kişinin turist olduğu ifade edilirken, uçağın Pas-de-Calaise gittği kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, ekiplerin kaza yerinde incelemeleri devam ettiği bildirildi. Öte yandan, itfaiye ekipleri güçlü bir gazyağı kokusu tespit edildiğini kaydetti.
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- Fransa'nın başkenti Paris'te uçak düştü: Çok sayıda ölü var
Fransa'nın başkenti Paris'te uçak düştü: Çok sayıda ölü var
Fransa, (DHA) | 18 Nisan 2021 Pazar - 19:22 | Son Güncelleme : 18 04 2021 - 19:40