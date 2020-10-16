Saldırı, Fransa'nın başkenti Paris'teki Conflans-Sainte-Honorine bölgesinde yerel saatle 17.00 sıralarında meydana geldi. Kimliği açıklanmayan bir saldırganın, bir kişinin başını kestiği ve polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiği bildirildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmaninin Fas ziyaretini iptal ederek acilen Parise dönüş yaptığı aktarıldı. Polisin başı kesilen kişinin yerini tespit ediği ve ardından yaklaşık 200 metre mesafede şüpheliyi tespit ederek vurduğu duyuruldu.
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Fransa'nın başkenti Paris'te bıçaklı saldırı
DHA | 16 Ekim 2020 Cuma - 20:24 | Son Güncelleme : 16 10 2020 - 20:52