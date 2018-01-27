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Fransa Maliye Bakanına tecavüz soruşturması

27 Ocak 2018 Cumartesi - 17:42 | Son Güncelleme : 27 01 2018 - 17:42

Fransa Maliye Bakanı Gerard Darmanin hakkında "tecavüz" suçlamasıyla ön soruşturma açıldı.


Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı, Darmanin  hakkında "tecavüz" suçlamasıyla 22 Ocak'ta ön soruşturma açtı.
 
Haberde, soruşturmanın, 2009 yılında Darmanin tarafından tecavüze  uğradığını öne süren kadının Paris Savcılığına suç duyurusunda bulunmasıyla  açıldığı belirtildi.
 
Bu kadının iki gün önce savcılığa ifade verdiği aktarılan haberde,  Darmanin'in söz konusu iddiaların iftarı olduğunu gerekçe göstererek şikayette  bulunduğu kaydedildi.
 
Konuya ilişkin Darmanin hakkında geçen yıl haziran ayında da  soruşturma açılmış, mahkeme takipsizlik kararı vermişti.
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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