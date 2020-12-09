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Fransa hükümeti Müslümanları hedef alan yasa tasarısını kabul etti

AA |  09 Aralık 2020 Çarşamba - 21:56 | Son Güncelleme : 09 12 2020 - 21:56

Fransa hükümeti, "İslam ve Müslümanları hedef aldığı" gerekçesiyle eleştirilen yasa tasarısını kabul etti.


Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından 2 Ekim'de açıklanan yasa  tasarısı, Bakanlar Kurulu'nda görüşülmesinin ardından kabul edildi.
 
Fransa Başbakanı Jean Castex, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından  düzenlediği basın toplantısında, Müslümanları ötekileştirdiği eleştirilerinin  aksine tasarının İslam dinini hedef almadığını, "radikal İslamcılık" ile mücadele  etmeyi amaçladığını iddia etti.
 
Radikal İslamcılığın, toplumda nefret ve şiddeti yaydığını ve toplumu  böldüğünü iddia eden Castex, bunun karşısında cumhuriyetin boyun eğmeyip kendi  değerini savunmayı seçtiğini söyledi.
 
Diğer yandan Fransa'da aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI)  Hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon ise hükümeti, yasa tasarısı ile  Müslümanları yaftalamayı amaçlamakla suçladı.
 
Tasarı parlamentoya sunulduğunda, çok sayıda değişiklik talebinde  bulunacaklarını belirten Melenchon, yasa tasarısının Müslümanları damgalama  niyeti taşıdığını ifade etti.
 
Yasa tasarısı, İslami derneklerin finansmanlarının denetlenmesi ve  Fransa tarafından imamlara yeterlilik sertifikasının verilmesi şartlarını da  içeren 54 maddeden oluşuyor.
 
Macron'un açıklamaları
 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2 Ekim'de düzenlediği basın  toplantısında, "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa  tasarısının 9 Aralık'ta Bakanlar Kuruluna sunulacağını belirterek "Fransa'da,  cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." demişti.
 
"Fransa'daki Müslümanların ayrılıkçı fikirleri savunan ideolojilerinin  olduğunu, bu kişilerin, kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü"  öne süren Macron, "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." iddiasında  bulunmuştu.
 
 Tasarı ile camilerin finansmanının daha sıkı denetlenmesi, Müslüman  derneklerin kontrolünün artırılması ve din görevlilerinin yurt dışından  gelmesinin engellenmesi hedefleniyor.
 

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Fransa Müslüman yasa tasarısı
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