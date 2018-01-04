Fransa harekete geçti! Yeni yasa çıkaracaklar

Fransa, yalan haber lerle mücadele yasası için harekete geçti. Yeni yıl münasebetiyle basın mensuplarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, özellikle seçim döneminde internette yayınlanan haberler in kontrol edilmesine imkan tanıyacak yeni bir yasa çıkaracaklarını belirtti:

"Eğer liberal demokrasiyi korumak istiyorsak, güçlü yasalarımızın olması gerekiyor. Bundan dolayı, demokratik hayatı yalan haberlerden korumak için yasal tedbirlerimizi değiştirme kararı aldım."

YALAN HABER YAYAN SİTELERE ERİŞİM YASAKLANACAK

Macron'un internet haberciliğine daha sıkı kontrol getirecek olan yasa tasarısının detayları önümüzdeki günlerde netleşecek. Ancak söz konusu yasal düzenlemeyle yalan haber yaydığı belirlenen sitelere erişimin yasaklanması ve ilgili içeriklerin silinmesi hedefleniyor.