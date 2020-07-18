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Fransa donanmasına ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti

DHA |  18 Temmuz 2020 Cumartesi - 20:59 | Son Güncelleme : 18 07 2020 - 21:02

Fransa donanmasına ait savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.


Fransa donanmasına ait A608 borda numaralı 'FS Var' adlı savaş gemisi sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açılmıştı. Gemi, saat 19.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık bir saatte geçen gemi Karadeniz'e açıldı. 
 
 

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