30 Aralık 2017 Cumartesi
İSTANBUL 
15°C / 9°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.333 0.74 EURO 4,5510 0.80
USD 3,7900 0.39 ALTIN 158,830 1.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Fransa Doğu Akdeniz'den iki savaş uçağını geri çekti

AA |  30 Aralık 2017 Cumartesi - 1:58 | Son Güncelleme : 30 12 2017 - 1:58

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Doğu Akdeniz'de terör örgütü DEAŞ karşıtı operasyonlarda kullandıkları Rafale tipi savaş uçaklarının ikisini geri çektiklerini duyurdu.


Parly, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'de  DEAŞ varlığının zayıfladığını ancak tamamen yok olmadığını belirterek, bu terör  örgütüne karşı gerçekleştirdikleri operasyonlarda yer alan Rafale tipi savaş  uçaklarından ikisini Fransa'ya geri çektiklerini bildirdi.
 
Fransa'nın başkenti Paris'te 17 Kasım 2015'te meydana gelen, 130  kişinin öldüğü ve DEAŞ'ın üstlendiği terör saldırılarının ardından 24 Rafale  savaş uçağı kapasiteli Charles de Gaulle uçak gemisi Doğu Akdeniz'e  gönderilmişti. Savaş uçaklarının bir bölümünün bulunduğu Charles de Gaulle uçak  gemisi geçen yıl aralık ayında Fransa'ya çekilmişti.
 
Eylül 2014'ten bu yana DEAŞ'la mücadeleye katılan Fransa, Irak'ta  Musul'un DEAŞ’tan geri alınması için Peşmerge güçlerini eğitmek üzere iki sene  önce bölgeye askeri uzmanlar ve teçhizat göndermişti.
 
Fransa, son olarak Musul operasyonuna destek için top bataryası sevk  etmişti.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.