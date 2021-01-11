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Fransa'dan Twitter'a Trump tepkisi! 'Bu normal bir tepki olamaz'

AA |  11 Ocak 2021 Pazartesi - 20:28 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 20:28

Fransa, sosyal medya platformu Twitter'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını askıya almasına tepki gösterdi.


Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Europe 1 radyosunda yaptığı  açıklamada, Twitter'ın Trump'ın hesabını askıya almasına ilişkin, "Bu karardan  rahatsız oluyorum." dedi.
 
Sosyal medyada nefret ve şiddet içerikli paylaşımlarla mücadele  edilmesi gerektiğini vurgulayan Attal, ancak bir kişinin hesabının kapatılması  için kriterlerin belirlenmesi gerektiğini aktardı.
 
Attal, nefret ve şiddete çağrı yapan paylaşımlarla ilgili  düzenlemelerin yapılması gerektiğini ancak düzenleme yapmak ile bir kişiyi sosyal  medyada paylaşım yapmasını engellemek arasında fark olduğunu belirterek, "Bu  karar çok kolay şekilde alınmış bir karar. Donald Trump, görev süresinin sonuna  geldi. Yeniden seçilmiş olsaydı, sosyal medya devleri bu kararı alır mıydı  bilmiyorum." dedi.
 
 Fransa Çevre Bakanı Barbara Pompili de Trump'ın Twitter hesabının  askıya alınmasına ilişkin, "Bu normal bir tepki olamaz." yorumunu yaptı.
 
Sosyal medya platformlarının düzenlenmesi için demokratik sürecin  olması ve bununla ilgili tartışmaların yapılması gerektiğini ifade eden Pompili,  bir sosyal medya platformunun bir hesabı kapatma konusunda tek başına karar  alamaması gerektiğini söyledi.
 
Sosyal medya platformu Twitter, Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya  almıştı.

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