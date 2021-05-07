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Fransa'dan Türkiye kararı! Artık zorunlu oldu

AA |  07 Mayıs 2021 Cuma - 18:09 | Son Güncelleme : 07 05 2021 - 18:09

Fransa, Kovid-19 salgını nedeniyle, ülkesine Türkiye'den gelecek olan kişilere, karantina uygulanmasını zorunlu hale getirdi.


Fransa, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Türkiye de dahil yedi ülkeyi zorunlu karantina listesine ekledi. Listeye alınan ülkeler arasında ayrıca Bangladeş, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar da var. 
 
ZORUNLU KARANTİNA LİSTESİNE EKLENDİ
 
Karantina süresi 10 gün olarak belirlenirken uygulama, 8 Mayıs Cumartesi gece yarısından itibaren başlayacak. 
 
Geçen ay varyant endişeleri nedeniyle Brezilya'dan uçuşlar durdurulmuş,  hemen ardından ise vaka oranlarında ve ölümlerde endişe verici bir artış gören Hindistan da listeye dahil edilmişti. 
 
Fransa'nın zorunlu karantina listesinde uzun süredir bulunan ülkeler ise Arjantin, Şili ve Güney Afrika.

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