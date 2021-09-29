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Fransa'dan Türkiye adımı: 450 Fransız şirketten 750 milyon avroluk yatırım...

AA |  29 Eylül 2021 Çarşamba - 11:51 | Son Güncelleme : 29 09 2021 - 12:12

Türkiye’ye yerleşmiş 450 Fransız şirketi olduğunu ve bu şirketlerin 2014-2019 yılları arasında 5 milyar avro yatırımları bulunduğunu belirten Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Riester, ''Önümüzdeki yıllarda 750 milyon avroluk bir yatırım perspektifi söz konusu. Fransız şirketlerinin Türkiye’deki etkisi gerçekten büyük" dedi.


Fransa Dış Ticaret ve Yatırım Bakanı Franck Riester,  Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ticaretin son derece önemli boyutlarda  olduğunu belirterek, "Geçen yıl 14 milyar avroluk ikili ticaret gerçekleştirdik.  Son aylarda ikili ticaretin hızlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bu yıl 16 milyar  avroluk bir rakama ulaşmamız söz konusu. Bu da ikili ticaretimizin ne kadar  nitelikli olduğunu gösteriyor." dedi. 
 
Bakan Riester, Fransız Sarayı'nda gazetecilerle bir araya geldiği  toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye-Fransa Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu  (JETCO) Altıncı Dönem Toplantısının, Türkiye ve Fransa arasındaki ticari ve  ekonomik ilişkilerdeki paydaşlığın yeni dinamiğinin göstergesi olduğunu ifade  etti.
 
Türkiye’ye yerleşmiş 450 Fransız şirketin olduğunu anımsatan Riester,  "Bu şirketlerin 2014-2019 yılları arasında 5 milyar avro tutarında  yatırımları  vardı. Önümüzdeki yıllarda 750 milyon avroluk bir yatırım perspektifi söz konusu.  Fransız şirketlerinin Türkiye’deki etkisi gerçekten büyük." dedi.
 
Riester, Türkiye ile Fransa arasındaki ikili ticaretin son derece  önemli boyutlarda olduğunun altını çizerek, "Geçen yıl 14 milyar avroluk  karşılıklı ticaret gerçekleştirdik. Son aylarda karşılıklı ticaretin hızlandığını  görüyoruz. Dolayısıyla bu yıl 16 milyar avroluk bir rakama ulaşmamız söz konusu.  Bu da ikili ticaretimizin ne kadar nitelikli olduğunu gösteriyor." şeklinde  konuştu.
 
Katıldığı toplantıların gelecek döneme dair gerek ikili ticareti  gerekse yatırımları hızlandıracak birçok ipucu verdiğini aktaran Riester, "Birçok  sektörde bu iş birliklerini sürdürebiliriz. Sürdürülebilir sektörler bunlar.  Çevre, yenilenebilir enerji, taşıma, kamu taşımacılığı, sağlık, tarım ve gıda  üreticiliği alanında çeşitli yatırımlar ve iş birlikleri söz konusu. Bu iş  birliğinin önemli alanlarından biri de yeni teknolojiler. Birçok Fransız firması  Ar-Ge alanında yatırım yapmaktalar, özellikle üniversitelerin araştırma  merkezleriyle iş birliği geliştiriyorlar. Böylece yeni teknolojilerin dinamiğini  de ölçebiliyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Riester, bazı Fransız şirketlerinin Türkiye’de olup bitenlerle  ilgilendiğine işaret ederek, "Çok dinamik bir sektör var Türkiye’de. Bazılar yeni  startuplar satın aldı Türkiye’de. Türk şirketleri de Fransa’da olup bitenlere  bakıyorlar. Bu anlamda French Tech’in her iki ülke için son derece önemli olan  yeni teknolojiler alanında hızlandırıcı bir etki göstereceğine inanıyoruz." diye  konuştu.
 
Yeni teknolojiler, startuplar ve aynı zamanda geleneksel sektörler  alanında yürütülen çabalar sayesinde gerek Fransa gerekse Türkiye olarak tüm  hedeflere ulaşabileceğini vugulayan Riester, şunları aktardı:
"Birkaç Türk yatırımcıyla da görüşme fırsatım oldu. Fransa’nın dış  ticaret alanındaki yaklaşımlarının ne kadar doğrudan yabancı yatırımlara açık  olduğunu teyit etme fırsatım oldu. Fransa, kendi ülkesinde kendi topraklarındaki  doğrudan yabancı yatırımlara en olumlu koşuları hazırlayan ülke. Bu da onun  rekabetçiliğini ve çekiciliğini artırmaktadır. Bu vesile ile Türk şirketlerinin  Fransa’ya daha fazla yatırım yapmasını destekliyoruz."
 
"Fransız ya da Fransız-Türk ortak şirketlerinin Türkiye’deki  istihdam üzerinde önemli etkisi var"
Fransa’nın Dış Ticaret Danışmanları Türkiye Komitesi Başkanı Franck  Mereyde de Türkiye’de bulunan Fransız ya da Fransız-Türk ortak şirketlerinin  büyük bir kısmının onlarca yıldır Türkiye’de olduğunu belirterek, bu şirketlerin  teknoloji, bilgi ve beceri getiren şirketler olduğunun altını çizdi.
 
Mereyde, Türkiye’deki Fransız ya da Fransız-Türk ortak şirketlerin  Türk ekonomisi ve Türkiye’deki istihdamda önemli bir etkisinin olduğunu  belirterek, “Bu şirketlerin çoğu eğitime yatırım yapıyorlar. Çalışanlarının  gelişimine yatırım yapıyorlar, yenilikçilik alanında yatırım yapıyorlar. Bunların  yüzde 19’u cirolarının yüzde 5’inden fazlasını yenilikçi alanında yatırıyorlar,  bu çok önemli bir rakam. Çevreye yönelik, kadınlara yönelik, iş ve çevre  güvenliğini alanlarında yatırımlarımız var." yorumunda blundu.
 
Türkiye’deki Fransız ya da Fransız-Türk ortak şirketlerinin sürekli  büyüyüp geliştiğini aktaran Mereyde, şu ifadeleri kullandı:
“Bu şirketler doğrudan 130 bin istihdam yaratmış durumdalar. Bu  şirketlerin 3’te 2’si Türkiye’den 3’üncü ülkelere ihracat yapmakta. Bu  şirketlerin 3’te 1’nin bölge merkezleri Türkiye’de. Sadece Türkiye’de çalışmayıp  bölge üzerindeki faaliyetlerini de Türkiye üzerinden yönetiyorlar. Bu şirketlerin  77’sinin Türkiye’de üretim merkezleri bulunuyor. Türkiye’de doğrudan üretim  yaparak hem Türk pazarına tedarik sağlıyorlar hem de Türkiye’den 3’üncü ülkelere  ihracat yapabiliyorlar."
 
"Türk startupların AB pazarına giriş kapısı olarak Fransa’yı  seçmelerini teşvik ediyoruz"
İstanbul French Tech Topluluğu Başkanı Philipe Alcaras ise dünyanın  hiçbir zaman bugün olduğu kadar yeni fikirlere ihtiyacının olmadığını belirterek,  gezegen çapında karşı karşıya kalınan sorunlar için ülkeler arasında daha da  artan bir iş birliğinin gerektiğini ifade etti.
 
Alcaras, Türkiye ve Fransa’nın içinde bulunduğu son derece olumlu  teknolojik ortam sayesinde French Tech İstanbul’u kurmaya karar verdiklerinin  kaydederek, şunları aktardı:
“Misyonumuzun 3 temel ekseni var. Birincisi, İstanbul’a yerleşmiş olan  Fransız startup şirketlerinin desteklemek ve onları ihtiyaç duyacağı aktörlere  yönlendirmek. İkinci olarak Türkiye’ye yatırım yapmayı düşünen Fransız  şirketlerin ilk temas noktası olmayı hedefliyoruz. Üçüncü olarak ise Fransa’nın  iş birliği ve yenilikçilik alanında çekiciliği artırmak ve Türk startupları için  de AB pazarına bir giriş kapısı olarak Fransa’yı seçmelerini teşvik etmek.”

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Fransa yatırım şirket
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