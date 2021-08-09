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Fransa'dan tatil için geldiler, Balıkesir'deki otobüs kazasında öldüler

Ergün AYAZ- Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) |  09 Ağustos 2021 Pazartesi - 16:18 | Son Güncelleme : 09 08 2021 - 16:18

Fransa’dan geldikleri Türkiye’de tatile gitmek için bindikleri yolcu otobüsünün Balıkesir’de devrilmesi sonucu yaşamını yitiren Sevim Kızılırmak (52), kızı Melisa Kızılırmak (20) ve oğlu Ozan Ahmet Kızılırmak (17), Kocaeli’nin Körfez ilçesinde toprağa verildi.


Fransa’da yaşayan Sevim Kızılırmak, oğlu Ozan Ahmet ve kızı Melisa ile Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan evlerine geldi.
 
Burada bir hafta kalan aile, daha sonra Ayvalık’ta tatil yapmak amacıyla bir otele rezervasyon yaptırdı. Kızılırmak ailesinin, İzmit Otogarı’ndan bindiği otobüs, Balıkesir’de kaza yaptı. Kazada Sevim Kızılırmak ile çocukları Melisa ve Ozan Ahmet'in de aralarında bulunduğu 15 kişi yaşamını yitirdi. 
 
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Fransa’da olan Selahattin Kızılırmak ve küçük oğlu Mikail Kızılırmak, kaza haberini alır almaz hemen Türkiye’ye geldi. Körfez ilçesinde bulunan Esentepe Yeni Camisi’nde kılınan cenaze namazı öncesi Selahattin Kızılırmak, eşinin tabutuna sarılıp öptü. Mikail Kızılırmak da cenazede gözyaşlarına boğuldu. Anne ve iki çocuğunun cenazeleri İlimtepe Belen aile mezarlığında toprağa verildi.
 
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