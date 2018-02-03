Fransa'dan skandal YPG/PYD paylaşımı!

Avrupa'nın önde gelen haber ajanslarından Agence France-Presse bir skandala imza attı. YPG’li teröristlere destek verircesine onların söylediklerini haberleştirdi. Türkiye’yi DEAŞ ile bir tutarak büyük bir algı operasyonunun parçası oldu.

