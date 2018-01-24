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Fransa'dan PYD/PKK yandaşlarına engel!

AA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 10:42 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 10:42

Fransa'nın başkenti Paris'te terör örgütü PYD/PKK yandaşlarının yapmak istediği gösteriye Fransız polisi izin vermedi


Fransız polisi, ABD'nin Paris Büyükelçiliği önünde toplanarak gösteri yapmak isteyen terör örgütü PYD/PKK yandaşlarına izin vermedi.
 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, başkent Paris'teki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan terör örgütü yandaşları gösteri yapmak istedi.
 
GÖSTERİCİLER METRO İSTASYONUNU İŞGAL ETTİ
 
Polisin gösteri yapmalarına izin vermediği yaklaşık 50 kişiden oluşan grup, bunun üzerine Paris'in 10. bölgesine geçerek Strasbourg-Saint-Denis metro istasyonunu işgal etti.
 
Metro istasyonu girişinde toplanan grubu çembere alan polisler, bu kişilerin etrafa zarar vermelerini engelledi. Bir süre bekleyen terör örgütü PYD/PKK yandaşları, daha sonra dağıldı.
 
Avrupa'daki PYD/PKK yandaşları, son günlerde Hollanda'da bir, Almanya'da ise iki camiye saldırı düzenlemişti.

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