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Fransa'dan Google ve Amazon'a 'izinsiz reklam çerezi' cezası

AA |  10 Aralık 2020 Perşembe - 14:01 | Son Güncelleme : 10 12 2020 - 14:01

Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL) “kullanıcıların bilgisayarlarına önceden izin alınmadan ve yeterli bilgi verilmeden reklam yerleştirdikleri” gerekçesiyle Google ve Amazon’a toplamda 135 milyon avro para cezası kesti.


CNIL'den yapılan açıklamada, , Google’nin iki alt şirketine (Google  LLC ve Google İrlanda) 100 milyon avro ve bir Amazon kuruluşuna 35 milyon avro  ceza verildiği bildirildi.
 
Kurum, “kullanıcıların bilgisayarlarına önceden izin alınmadan ve  yeterli bilgi verilmeden reklam yerleştirdikleri” için şirketlere para cezası  verildiğini duyurdu.
 
Açıklamaya göre, bir kullanıcı Google (Google.fr) ve Amazon’un  (amazon.fr) Fransa internet sitesine erişmesi halinde, reklam amacıyla kullanılan  birkaç çerezin, kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan  bilgisayarına otomatik olarak yerleştirebiliyor.
 
Komisyon açıklamasında, reklam çerezlerinin "yalnızca kullanıcı  onayını alındıktan sonra yerleştirilebileceğini ve bu nedenle Google ve Amazon’un  kullanıcılardan önceden izin alınmasıyla ilgili düzenlemeleri ihlal ettiğinin"  altını çizdi ve şu değerlendirmeyi yaptı:
 
"Google Eylül 2020’de kullanıcılara bilgisayarlarına izinsiz reklam  yerleştirmeye son verdiğini kaydetmişti. Kullanıcılar internet sitesini hangi  yolla ziyaret ederse etsin, bilgisayar ekranlarına çerezlerin yerleştirildiği  konusunda ya yeterince bilgilendirilmedi ya da hiçbir zaman bilgilendirilmedi."
 

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