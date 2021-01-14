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Fransa'dan flaş koronavirüs kararı! 18 Ocak'tan itibaren...

AA |  14 Ocak 2021 Perşembe - 21:15 | Son Güncelleme : 14 01 2021 - 21:15

Fransa, 18 Ocak'tan itibaren Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden gelenlerden son 72 saat içinde yapılmış negatif Kovid-19 test sonucu talep edecek.


Fransa Başbakanı Jean Castex, düzenlediği basın toplantısında, ülkede  günlük ortalama Kovid-19 vaka sayısının 16 bin olduğunu, salgının aktif şekilde  yayılmaya devam ettiğini söyledi.
 
18 Ocak'tan itibaren AB dışındaki ülkelerden Fransa'ya gelenlerden son  72 saat içinde yapılmış negatif Kovid-19 test sonucu isteneceğini duyuran Castex,  ayrıca bu kişilerin ülkeye girişlerinin ardından kendilerini 7 gün izole etmeleri  ve bu sürenin sonunda yeniden test yaptırmalarının gerekeceğini bildirdi.
 
Castex, AB üyesi ülkelerden Fransa'ya gelenlerle ilgili kararın 21  Ocak'ta düzenlenecek AB Zirvesi'nde alınacağını kaydetti.
 
Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının 16  Ocak'tan itibaren saat 20.00 yerine 18.00'de başlayacağını açıklayan Castex,  ülkede okulların açık kalmaya devam edeceğini söyledi.
 
Castex, salgının seyrinin daha da kötüleşmesi halinde ülke genelinde  yeniden sokağa çıkma kısıtlaması kararı alabileceklerini söyledi.
 
Bu ay sonunda Kovid-19 aşısı vurulan kişi sayısının 1 milyonu  geçeceğini ifade eden Castex, 18 Ocak'tan itibaren 700 aşı merkezinin açılacağı  bilgisini paylaştı.
 

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