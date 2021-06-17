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Fransa'dan flaş karar! Türkiye'yi Kovid-19 salgınında seyahat kısıtlaması getirilen "kırmızı ülkeler" listesinden çıkardı...

AA |  17 Haziran 2021 Perşembe - 12:14 | Son Güncelleme : 17 06 2021 - 12:14

Son dakika haberine göre; Fransa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği "kırmızı ülkeler" listesinden Türkiye'yi çıkardı.


Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, Twitter hesabından yaptığı  açıklamada, sağladıkları bilgiler sonucunda Türkiye'nin, Fransa'nın seyahat  kısıtlamaları listesinde kırmızdan turuncuya geçtiğini bildirdi.
 
Onaner, "Tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Böylece Türkiye'den Fransa'ya seyahat edecek yolcular için 10 gün  zorunlu karantina uygulaması kalktı.
 
Fransa, salgının durumu açısından ülkeleri yeşil, turuncu ve kırmızı  olmak üzere 3 ayrı listede değerlendiriyor. Yeşil listede bulunan ülkelerde  virüsün aktif şekilde yayılmadığı ve Kovid-19'un varyantlarının endişe  yaratmadığı, turuncu listedeki ülkelerde Kovid-19'un aktif şekilde yayıldığı  ancak kontrol altında tutulduğu, kırmızı listedeki ülkelerde ise virüsün aktif  şekilde yayılmakla beraber varyantlarının endişe verici olduğu kabul ediliyor.
 
Yeşil listede bulunan ülkelerden gelenlere seyahat kısıtlaması  uygulanmıyor. Bu listedeki ülkelerden Fransa'ya giriş yapmak isteyen yolculardan  Kovid-19 aşısı olmadığı takdirde sadece Kovid-19 testi isteniyor.
 
Turuncu listede yer alan ülkelerden Fransa'ya gelmek isteyen ve  Kovid-19 aşısı vurulan kişiler, ülkeye giriş için zorunlu sebep belirtmesine  gerek bulunmuyor ancak negatif test sonucunu ibraz etmesi gerekiyor. Kişi  aşılanmadıysa Fransa'ya girişte zorunlu seyahat sebeplerinden birisinin  belirtilmesi, negatif test sonucunu ibraz etmesi ve kendini 7 gün izole etmesi  gerecek.
 
Kırmızı listede bulunan ülkelerden yolcular ancak zorunlu hallerde  Fransa'ya giriş yapabiliyor. Yolcuların ülkeye girişlerinde negatif Kovid-19  testini ibraz etmesi ve aşı vurulmadıysa zorunlu olarak 10 gün karantinada  kalması gerekiyor.
 
Fransa'da BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson  aşıları uygulanıyor.

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