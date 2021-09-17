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Fransa'dan flaş karar! ABD ve Avustralya Büyükelçilerini geri çağırdı

AA |  17 Eylül 2021 Cuma - 23:26 | Son Güncelleme : 17 09 2021 - 23:43

Fransa, Avustralya'nın kendisiyle imzaladığı denizaltı projesini iptal ederek ABD ile anlaşmasının ardından Washington ve Canberra Büyükelçilerini geri çağırdı.


Dışişleri Bakanlığı Jean-Yves Le Drian tarafından yapılan basın  açıklamasında, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un talimatıyla Fransa'nın Washington  ve Canberra Büyükelçilerini danışmak amacıyla acilen geri çağırma kararı  aldıkları belirtildi.
 
Bu istisnai kararın 15 Eylül'de Avustralya ve ABD tarafından yapılan  açıklamaların ciddiyetinden kaynaklandığı vurgulanan açıklamada, "Avustralya'nın  Fransa ile 2016'dan bu yana sürdürdüğü okyanus sınıfı denizaltı projesinin terk  edilmesi ve ABD ile nükleer enerjili denizaltılara dair iş birliğini hedefleyen  yeni bir ortaklık kurulduğu duyurusu, müttefik ve ortaklar arasında kabul  edilemez bir tutumdur. Bunun sonuçları ittifaklarımıza, ortaklıklarımıza ve  Hint-Pasifik bölgesinin Avrupa için önemine dair anlayışımızı etkileyecektir."  ifadelerine yer verildi.
 
ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Avustralya  Başbakanı Scott Morrison ile 16 Eylül'de düzenlediği çevrim içi basın  toplantısında, AUKUS adı altında yeni bir güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu  kapsamda ABD ve İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı  teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.
 
AUKUS anlaşmasının devreye girmesiyle Avustralya, 2015'ten beri Fransa  ile yürüttüğü, maliyeti başlangıçta 43 milyar dolar olarak açıklanan, daha sonra  90 milyar dolara yükseltilen ve ülkede tartışmalara yol açan Taarruz Denizaltı  Programı'nı durdurduğunu duyurmuştu.
 
Bu duruma tepki gösteren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian  ile Savunma Bakanı Florence Parly, Avustralya hükümetinin Fransa ile denizaltı  programını durdurmasının ve ABD ile nükleer denizaltı inşa etme konusunda anlaşma  kararının iş birliği ruhuna aykırı olduğunu açıklamıştı.

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