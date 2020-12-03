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Fransa'dan büyük skandal! Artsakh'ı bağımsız devlet olarak tanıdılar

03 Aralık 2020 Perşembe - 20:15 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 20:15

Fransa Ulusal Meclisi skandal bir karar alarak uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan ve Ermenistan işgalinde kalan Artsakh'ı devlet olarak tanıdı.


Fransa Ulusal Meclisi, geçen hafta Fransa Senatosu'nun aldığı benzer bir kararı oyçokluğuyla kabul etti.
 
İşgal altındaki Artsakh'ın bağımsız devlet olarak tanınmasını öngören tasarı, üçe karşı 188 oyla Parlamento'dan geçti.

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Fransa Artsakh işgal Ermenistan
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