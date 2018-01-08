09 Ocak 2018 Salı
İSTANBUL 
11°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.305 -0.29 EURO 4,4820 0.02
USD 3,7440 0.02 ALTIN 158,840 0.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

Fransa'dan Apple'a soruşturma! Bilerek yapıldı

AA |  08 Ocak 2018 Pazartesi - 23:46 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 23:54

Paris savcılığı, şikayetler üzerine teknoloji devi Apple hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.


 
Paris savcılığından yapılan açıklamada, iPhone marka telefonların eski modellerinin "kasıtlı olarak yavaşlatılması" olarak kamuoyunun gündemine gelen iddialar sonrası bir tüketici derneğinin şikayette bulunduğu belirtildi.
 
Soruşturmaya "hilekarlık" da dahil
 
Açıklamada, 27 Aralık 2017'de yapılan başvurunun incelenerek, Amerikan teknoloji devi Apple hakkında "hilekarlık" da dahil bir dizi iddia hakkında soruşturma açıldığı kaydedildi.
 
Apple, eski model telefonlarının kasıtlı olarak yavaşlatıldığı iddialarının ortaya atılması sonrası önce bunu itiraf etmiş, daha sonra da bir özür yazısı yayımlayarak batarya değişim ücretlerinde büyük indirime gidileceğini açıklamıştı.
 
Apple hakkında aynı nedenle başka ülkelerde de şikayette bulunulmuş ve tazminat davaları açılmıştı

ETİKETLER

Fransa Aple dava
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.