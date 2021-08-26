26 Ağustos 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.449 -0.33 EURO 9,8690 0.02
USD 8,3730 0.03 ALTIN 482,550 0.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

Fransa'dan Afganistan kararı: Kabil Büyükelçisini çekiyor

AA |  26 Ağustos 2021 Perşembe - 19:29 | Son Güncelleme : 26 08 2021 - 19:29

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Kabil Büyükelçisinin şimdilik Afganistan’da kalmayacağını söyledi.


Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi ziyaret nedeniyle bulunduğu İrlanda'nın başkenti Dublin'de yaptığı açıklamada, Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı civarında meydana gelen patlamaların ardından bölgede güvenlik durumunun gergin olduğunu vurguladı.
 
Duruma ilişkin Amerikalı müttefikleriyle iş birliği içinde olduklarını aktaran Macron, Fransa’nın Kabil Büyükelçisini de tahliye edeceklerini söyledi.
 
"Kabil büyükelçimiz Afganistan'da durmayacak"
 
Macron, “Güvenlik sebebiyle, Kabil büyükelçimiz şimdilik Afganistan’da durmayacak, Paris’ten işlerini yürütecek.” açıklamasını yaptı.
 
Fransa olarak 2 bin 600 kişiyi tahliye ettiklerini ve bu konuda ellerinden geleni yaptıklarını belirten Macron, tahliyelere devam etmek istediklerini kaydetti.

ETİKETLER

Fransa Emmanuel Macron Afganistan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.