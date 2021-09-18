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Fransa'dan ABD ve Avustralya için "eski ortak" nitelemesi

AA |  18 Eylül 2021 Cumartesi - 23:30 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 23:30

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, denizaltı anlaşması krizinde "eski ortakları" olarak nitelediği ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini memnuniyetsizliklerini göstermek için geri çektiklerini belirtti.


Le Drian, France 2 televizyonunda konuk olduğu programda, ABD ile  Fransa ilişkileri tarihinde ilk defa büyükelçilerini geri çağırdıklarını, bunun  iki ülke arasındaki ve Avustralya ile krizin şiddetini gösterdiğini kaydetti.
 
Dışişleri Bakanı, "Yalan, ikiyüzlülük, ciddi bir güven ihlali ve hor  görmeyle karşılaştık. Aramızda işler yolunda gitmiyor, bu kriz anlamına geliyor."  ifadesini kullandı.
 
Fransa'nın ABD ve Avustralya'daki büyükelçilerini geri çekmesi  konusunda, "Eski ortaklarımıza ciddi bir memnuniyetsizlik, aramızda ciddi bir  kriz olduğunu göstermenin bir yoluydu." diyen Le Drian, Avustralya ve ABD'deki  çıkarlarını savunmak için pozisyonlarını yeniden değerlendireceklerini söyledi.
 
Fransız Bakan, İngiltere'yi de sürekli fırsatçılık peşinde olmakla  suçlayarak, bu nedenle Londra büyükelçisini geri çekmeyi gereksiz gördüklerini  aktardı.
 
Denizaltı anlaşması krizinin NATO'nun yeni strateji konsepti üzerinde  yansımaları olacağını ifade eden Le Drian, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel  Macron'un ABD Başkanı Joe Biden ile konuyla ilgili henüz görüşmediğini dile  getirdi.
 
Jean-Yves Le Drian, Biden'in bu konudaki davranış tarzını eski ABD  Başkanı Donald Trump'a benzeterek, Biden'in tweet atmasa da tek bir duyuruyla  hareket ettiğini, bunun katlanılamaz olduğunu vurguladı.
 
Fransa Dışişleri Bakanı, "Çin, ABD, Türkiye ve Rusya karşısında Avrupa  strateji değiştirmeli mi?" sorusuna, Afganistan'dan çekilme ve denizaltı  krizinden sonra, eğer tarihte kalmak istiyorsa Avrupa ülkelerinin birleşmesi ve  farklı bir doğrultuda hareket etmesi gerektiği şeklinde cevap verdi.
 

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