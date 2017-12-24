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Fransa'da yüzden fazla kişi dağda mahsur kaldı

AA |  24 Aralık 2017 Pazar - 20:49 | Son Güncelleme : 24 12 2017 - 20:49

Fransa'nın Grenoble şehri yakınlarındaki Chamrousse kayak merkezinde yüzden fazla kişinin, arıza nedeniyle telekabinlerde mahsur kaldığı bildirildi.


Kayak merkezinin bulunduğu Isere Valiliğinden yapılan açıklamada,  öğleden sonra yüzden fazla kişinin kayak merkezindeki telekabinlerde, teknik  arıza nedeniyle mahsur kaldığı belirtildi.
 
Yerel La Dauphine Libere gazetesi, kabinlerde kurtarılmayı bekleyen  tatilcilere helikopterlerle müdahale edildiğini ve kabinlerdeki kişilerin sırayla  alınarak ilk yardım merkezine götürüldüğünü yazdı.
 
Çevre illerdeki kurtarma ekiplerinin de seferber edildiği, kurtarma  operasyonunun sabahın ilk ışıklarına kadar sürmesinin beklendiği açıklandı.
 
Fransa'nın doğusunda Alp sıradağlarının uzantısının bulunduğu bölgede  çok sayıda kış turizmi ve tatil merkezi bulunuyor. Noel ve yılbaşı tatili  dolayısıyla bölgedeki turist sayısının yılın en yüksek seviyesinde olduğu  belirtiliyor.
 

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