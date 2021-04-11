Fransa'da yoğun bakımda yatan hasta sayısında rekor

Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 43 bin 284 vaka kaydedildi. Hastanelerin yoğun bakımında 5 bin 769 kişi bulunuyor. Bu sayı 17 Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Fransa Halk Sağlığı Kurumu, ülkede son 24 saatte 210 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 98 bin 605'e çıktığını açıkladı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 43 bin 284 artışla 5 milyon 23 bin 785'e yükseldi. Son bir haftada günlük ortalama vaka sayısı 38 bin 301 oldu.

Yoğun bakımda yatan hasta sayısında rekor

Hastanelerde 5 bin 769'u yoğun bakımda olmak üzere 30 bin 238 kişinin tedavisi sürüyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı 17 Nisan 2020'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Açıklamada son 24 saatte COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı paylaşılmadı.