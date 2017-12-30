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Fransa'da yılbaşı öncesi terör alarmı

AA |  30 Aralık 2017 Cumartesi - 20:58 | Son Güncelleme : 30 12 2017 - 21:03

Fransa İçişleri Bakanlığından, yılbaşı gecesinde artan terör tehdidine karşı ülke genelinde yaklaşık 140 bin güvenlik görevlisinin seferber edildiği bildirildi.


 İçişleri Bakanlığından, yılbaşı gecesinde ülke genelinde alınacak  güvenlik önlemlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
 
 Açıklamada, yılbaşı gecesi dolayısıyla ülke genelinde 56 bin polis, 36  bin jandarma, 7 bin asker ve 39 binden fazla güvenlik görevlisinin güvenliği  sağlamak amacıyla görevlendirildiği belirtildi.
 
Terör saldırısı riskinin arttığına dikkati çekilen açıklamada, Fransız  halkının olduğu kadar turistlerin güvenliğinin de sağlanmasının öncelikler  arasında yer aldığı ifade edildi.
 
Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör   saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması bu yıl 1  Kasım'da  kaldırılmıştı.
 
OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı   değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti.   Yeni kanuna göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredildi.
 
  
 

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Fransa yılbaşı terör
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