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Fransa'da yangın faciasında 4'ü Türk 6 kişi ölmüştü! Cezası belli oldu

AA |  04 Şubat 2021 Perşembe - 19:40 | Son Güncelleme : 04 02 2021 - 19:40

Fransa'nın Mulhouse kentinde 2017'de 4'ü Türk, 6 kişinin hayatını kaybettiği yangının tutuklu sanığına 25 yıl hapis cezası verildi.


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Fransa Mulhouse yangın
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