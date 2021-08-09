Fransa'da vahşet! Kendisine evini açan papazı önce yaktı sonra acımadan katletti!

Fransa'da işlenen cinayet dünyanın kanını dondurdu. Geçen sene Nantes Katedrali'nin kundaklanmasından sorumlu tutulan kişi bu kez de kendisine evini açan papazı öldürdü.

Fransa’nın batısındaki Vendee bölgesinde bir papa zın öldürüldüğü bildirildi. Açıklama Fransa 'nın İçişleri Bakanı Gérald Darmanin tarafından yapılırken bakanın olayın gerçekleştiği bölgeye gideceği açıklandı.

Aşıcı sağcı Valeurs Actuelles dergisinin internet sitesindeki habere göre, Ruandalı mülteci Emmanuel Abayisenga, Mortagne-sur-Sevre kentindeki jandarma karakoluna giderek Saint-Laurent-sur-Sevre kentindeki Olivier Maire adlı papazı öldürdüğünü itiraf etti.

Papazın cesedi, Saint-Laurent-sur-Sevre kenti yakınlarında bulundu.

Fransa’ya 2012’de gelen ve hakkında 2019’da sınır dışı edilme kararı verilen Abayisenga, 18 Temmuz 2020’de Nantes kentindeki katedralde çıkan yangından sorumlu tutuluyordu.

Aşırı sağcı Marine Le Pen, olaya, "Fransa’da yasa dışı olabiliriz, Nantes Katedrali’ni yakabiliriz ve asla sınır dışı edilmeyiz, ardından bir papazı öldürerek yine suç işleriz." ifadeleriyle tepki verdi.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katoliklere başsağlığı dileyerek Vendee’ye gideceğini belirtti.

Darmanin, olayın sorumlusu Abayisenga'nın, adli gözetim altında olduğu için sınır dışı edilemediğini aktardı.

Olayın duyulmasından sonra Abayisenga'nın, Katoliklerin ruhani lideri Papa ile çekilmiş bir fotoğrafı paylaşılmaya başlandı. Fransızlar kundakçılık şüphesiyle ilgili olarak gözetim altında tutulan kişinin hangi sebeple salıverildiğini sorarak olaydan duydukları öfkeyi dile getirdiler.

Korkunç cinayetin detaylarıyla ilgili haberler paylaşan Fransa yerel basınına göre Abayisenga'nın öldürdüğü papaz kendisine yardım eli uzatmış, işlediği suça aldırmadan ona kalacak yer ve yiyecek temin etmişti ve hayatını idame ettirmesine yardımcı oluyordu.

KATEDRAL YANGININDA KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Fransa'nın kuzeybatısındaki Nantes kentinde bulunan Saint-Pierre-et-Saint-Paul Katedrali’nde neredeyse 1 yıl önce, 18 Temmuz 2020'de çıkan yangın akıllara başkent Paris ’teki Notre-Dame Katedrali’nin büyük zarar görmesine neden olan yangını getirmişti.

Yangın itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucunda kontrol altına alınırken kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatılmıştı.

ÜÇ AYRI NOKTADA BAŞLADI

Yapımı 457 yıl süren ve 1891’de tamamlanan katedralde çıkan yangının kasıtlı olduğu tezi öne çıktı. Katedralde incelemelerde bulunan Nantes Cumhuriyet Savcısı Pierre Sennes, yangının üç ayrı noktadan başladığının tespit edildiğini bu nedenle bu doğrultuda soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yangında katedraldeki 17’nci yüzyıl yapımı tarihi org tamamen yanarken genel zarar sınırlı kaldı. Nantes Katedrali’nde 1972’de de bir yangın çıkmış ve büyük zarara neden olmuştu. Restorasyon çalışmaları 13 yıl sürmüş ve bu sürede katedral kapalı kalmıştı.