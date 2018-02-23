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Fransa'da ürperten tecavüz ve taciz rakamları!

AA |  23 Şubat 2018 Cuma - 16:17 | Son Güncelleme : 23 02 2018 - 16:17

Bir araştırmaya göre Fransa'da kadınların yüzde 12'si hayatlarında en az bir kez tecavüze uğruyor.


Bir araştırmaya göre Fransa'da kadınların yüzde 12'sinin  hayatlarında en az bir kere tecavüze maruz kalıyor. 
 
Jean-Jaures Vakfı tarafından Fransız Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsüne  (IFOP) yaptırılan "Cinsel Şiddet" konulu araştırmanın sonuçları France Info'da  yayınlandı.
 
Araştırmada kadınların yüzde 12'sinin hayatları boyunca en az bir kere  tecavüze uğradığı, yüzde 43'ünün fiziki cinsel istismara maruz kaldığı, yüzde  50'sinin cinsel içerikli hakaret ve ifadelerle karşılaştığı, yüzde 58'inin de  cinsel içerikli uygunsuz tavırlara maruz kaldığı belirtildi.
 
Araştırmayı yürüten Jean-Jaures Vakfının yöneticisi, psikiyatrist  Michel Debout, Fransa'da İkinci Dünya Savaşı sonrasında tecavüz ve tacizlerin  azaldığına dair bir yaygın kanaat olduğunu ancak bunun gerçek hayatta  karşılığının bulunmadığını dile getirerek, "Görünen o ki bu sayı arttı. Bu kadar  fazla tecavüz vakasının yaşanması ve bunların yargıya çok az bir oranda intikal  etmesi üzerinde durulmalıdır." ifadelerini kullandı.
 
Sosyolog Alice Debauche de 1950 ve 60'lı yıllarda cinsel şiddet ve  istismarın toplum gözünde sıradan bir durum sayıldığını, son dönemde ise  özellikle gençler ve yeni neslin, cinsel taciz ve istismara karşı daha duyarlı  hale geldiğini ve bu durumu kabullenmediğini belirtti.
 
Cinsel taciz ve tecavüz kurbanlarının çok büyük bir oranının  saldırganları tanıdığı kaydedilen araştırmada, mağdurların çok az bir kısmının  suç duyurusunda bulunduğu, yüzde 70'e yakınının başlarına gelen olayı kimseyle  paylaşmadığı bildirildi.
 
Fransa'da cinsel şiddet ve saldırıya uğrayan kadınların tedavisi için  ülke çapında donanımlı doktor sayısının da oldukça yetersiz olduğu vurgulandı.
 
  
 
 
 
 
 
 

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