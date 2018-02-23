Fransa'da ürperten tecavüz ve taciz rakamları!

Bir araştırmaya göre Fransa'da kadınların yüzde 12'si hayatlarında en az bir kez tecavüze uğruyor.

Bir araştırmaya göre Fransa 'da kadınların yüzde 12'sinin hayatlarında en az bir kere tecavüze maruz kalıyor.

Jean-Jaures Vakfı tarafından Fransız Kamuoyu Araştırmaları Enstitüsüne (IFOP) yaptırılan "Cinsel Şiddet" konulu araştırmanın sonuçları France Info'da yayınlandı.

Araştırmada kadınların yüzde 12'sinin hayatları boyunca en az bir kere tecavüze uğradığı, yüzde 43'ünün fiziki cinsel istismara maruz kaldığı, yüzde 50'sinin cinsel içerikli hakaret ve ifadelerle karşılaştığı, yüzde 58'inin de cinsel içerikli uygunsuz tavırlara maruz kaldığı belirtildi.

Araştırmayı yürüten Jean-Jaures Vakfının yöneticisi, psikiyatrist Michel Debout, Fransa'da İkinci Dünya Savaşı sonrasında tecavüz ve tacizlerin azaldığına dair bir yaygın kanaat olduğunu ancak bunun gerçek hayatta karşılığının bulunmadığını dile getirerek, "Görünen o ki bu sayı arttı. Bu kadar fazla tecavüz vakasının yaşanması ve bunların yargıya çok az bir oranda intikal etmesi üzerinde durulmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sosyolog Alice Debauche de 1950 ve 60'lı yıllarda cinsel şiddet ve istismarın toplum gözünde sıradan bir durum sayıldığını, son dönemde ise özellikle gençler ve yeni neslin, cinsel taciz ve istismara karşı daha duyarlı hale geldiğini ve bu durumu kabullenmediğini belirtti.

Cinsel taciz ve tecavüz kurbanlarının çok büyük bir oranının saldırganları tanıdığı kaydedilen araştırmada, mağdurların çok az bir kısmının suç duyurusunda bulunduğu, yüzde 70'e yakınının başlarına gelen olayı kimseyle paylaşmadığı bildirildi.

Fransa'da cinsel şiddet ve saldırıya uğrayan kadınların tedavisi için ülke çapında donanımlı doktor sayısının da oldukça yetersiz olduğu vurgulandı.