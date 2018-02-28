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Fransa'da turuncu alarm

28 Şubat 2018 Çarşamba - 17:25 | Son Güncelleme : 28 02 2018 - 17:25

Fransa'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 47 departmanda turuncu alarm verilirken, Montpellier ve Biarritz havalimanlarında uçuşların iptal edildiği açıklandı.


İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde 72  departmanda "aşırı soğuklara karşı seferberlik planı" ilan edildiği kaydedildi.
 
Açıklamada, Fransa genelinde soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle,  sokakta kalan kişilere barınma imkanı sağlanacağı kaydedilirken, bu amaçla alınan  önlemlerin artırılacağı belirtildi.
 
Ülkede dün sabahtan beri etkili olan aşırı soğuklar ve kar yağışı  nedeniyle en üst derecenin bir altı olan turuncu alarm verilen departman  sayısının 47'ye çıkarıldığı açıklandı. Fransa'nın yumuşak iklimi ve turistik  yönüyle bilinen Montpellier ve Biarrtz kentlerindeki havalimanlarında ise hava  koşulları nedeniyle uçuşların iptal edildiği bilgisi verildi.
 
Kamu yayıncısı FranceInfo, Fransa'da hava koşulları nedeniyle şimdiye  kadar 4 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini verirken, Avrupa çapında soğuk  havaya bağlı nedenlerle ölenlerin sayısının en az 40 olduğu belirtildi.
 
Ülkenin güneybatısında okul servislerinin çalışmaması nedeniyle  öğrencilerin okullara götürülemediği ve çok sayıda kentte eğitimin güçlükle  sağlandığı kaydedildi.
 
Bu arada başkent Paris'te 169 evsizin, oluşturulan acil barınma  merkezine yerleştirildiği bilgisi verilirken, milletvekili, belediye ve bölge  meclisi üyelerinin oluşturduğu 50 civarında siyasetçinin, hükümetin evsizlere  karşı duyarsızlığına dikkati çekmek amacıyla bu geceyi dışarıda evsizlerle  birlikte geçirme kararı aldığı açıklandı.
 
  
 
 
 
 
 
 
 

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