Fransa'da Türklere destek veren grup gözaltına alındı!

BFM televizyonunun haberine göre, Dijon Savcılığı, 29 Ekim günü Türk bayrakları ve "Allahu Ekber" nidalarıyla düzenlenen yürüyüşün ardından polisin bugün 3 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu.

Şiddete yönelik eyleme katılma ve izinsiz gösteri düzenleme gerekçeleriyle alıkonulan kişilerin hangi ülke vatandaşı olduğu ise açıklanmadı.

Ülkenin güneyindeki Vienne kentinde 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 Otoyolu'nu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu çıkan olaylarda 4'ü Türk 5 kişi yaralanmıştı.

Bu olayın ardından Lyon ve Dijon kentlerindeki Türkler Ermeni göstericilerin şiddetine karşı yürüyüş düzenlemiş, polis Türklere biber gazıyla müdahale etmiş ve katılımcılara para cezası kesmişti.

Bazı Fransız makamları ve siyasiler Ermeni şiddetine tepki vermeyip, yürüyüş yapan Türklerin sınır dışı edilmesi gerektiğini savunmuştu.