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Fransa'da Türk dükkanına ırkçı saldırı

AA |  07 Kasım 2020 Cumartesi - 1:06 | Son Güncelleme : 07 11 2020 - 1:06

Fransa'nın kuzey batısındaki Nantes kentinde, Türklere ait bir dükkan ırkçı saldırıya uğradı.


Nantes kentinde yaşayan Y.B, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hasta  kardeşinin geçen hafta kasap dükkanını bir haftalığına kapattığını söyledi.
 
Y.B, salı günü işten dönerken kardeşinin dükkanına yazılar yazıldığını  fark ettiğini ifade etti.
 
 Y.B, dükkana yazılan yazılar arasında, "Buradan defolun, evinize  dönün", "Yaşasın domuz", Yaşasın Le Pen", "Erdoğan'a ölüm", "Fransa,  Fransızlarındır", "Türklere ölüm" mesajlarının yer aldığını aktardı.
 
 Y.B ayrıca, mesajlar arasında iki destek mesajı olduğunu da kaydetti.
 
Nantes bölgesinde 7 yıldır yaşadıklarını belirten Y.B, ilk defa böyle  bir olaya şahit olduklarını dile getirdi.
 
"Artık yeter!"
 
Y.B, Fransa'da son dönemde Türklere ve Müslümanlara yönelik baskıların  arttığına işaret ederek, "Artık yeter! Biz Türk milleti olarak kimseye ne  saldırırız, ne yanlış yaparız. Geliriz işimizi yaparız. Herkes biliyor Türk  milletini." dedi.
 
Dükkana yazılan yazılardan 2 gün sonra da vitrinlerin kırıldığını  vurgulayan Y.B, içeri girildiğini ve her yerin kırılıp döküldüğünü anlattı.
 
Polis 3 kez arandıktan sonra olay yerine geldi
 
 Y.B, 3 kez aradıktan sonra polislerin olay yerine geldiğini ve  kendilerine "Bu, bizim için önemli bir olay değil" dediklerini belirterek, "Bu  muamele zoruma gitti. Türk kökenli olsak da doğma büyüme buralıyım, kimliğimde  Fransa vatandaşı yazıyor neticede. Yine de bir şey demedik, saygımızı koruduk.  Geldiler, fotoğraf çekip gittiler." ifadelerini kullandı.

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Fransa Nantes saldırı
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