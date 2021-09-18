Fransa'da Türk cinayeti! Vahşice katledilmiş

Fransa’da geçen hafta kayıp ihbarı yapılan Aydın Muhyettin’in vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Polis, Aydın’ı 100 kez bıçaklandıktan sonra betona bağlayarak göle atan katilleri arıyor.

DNA sonuçları, 10 Eylül Cuma günü Rennes'deki Apigné göletlerinde ölü bulunan cesedin, Lille'de yaşayan 29 yaşında Muhyettin Aydın olduğunu doğruladı. 100 bıçak darbesiyle öldürülen Muhyettin'in beton bir blokla ağırlaştırılarak gölete atıldığı açıklandı.

Aynı akşam yapılan otopsinin ardından savcı Philippe Astruc'un 'kurbanda yüzlerce bıçak izine rastlandığını' belirtti. Rennes Cumhuriyet Savcılığı, 14 Eylül 2021 Salı günü dava açtı.

Soruşturmalara "özellikle şiddet içeren bu fiili geçişin kesin koşullarını aydınlatmak ve fail(ler)i tespit etmek" amacıyla devam edilecek. Olayın nedeni şimdilik belirsizliğini koruyor. Suçun fail(ler)inin kimlikleri ise henüz belirlenemedi.

Aynı akşam yapılan otopsinin ardından savcı Philippe Astruc'un 'kurbanda yüzlerce bıçak izine rastlandığını' belirtti.

Rennes Cumhuriyet Savcılığı, 14 Eylül 2021 Salı günü dava açtı. Soruşturmalara "özellikle şiddet içeren bu fiili geçişin kesin koşullarını aydınlatmak ve fail(ler)i tespit etmek" amacıyla devam edilecek.

Olayın nedeni şimdilik belirsizliğini koruyor. Suçun fail(ler)inin kimlikleri ise henüz belirlenemedi.