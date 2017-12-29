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Fransa'da terör alarmı!

AA |  29 Aralık 2017 Cuma - 1:21 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 1:21

Fransa'nın başkenti Paris ve Lyon kentlerinde geçen hafta terör saldırısı hazırlığındaki 2 kişinin yakalandığı belirtildi.


Le Figaro gazetesinde yer alan haberde, istihbarat ekiplerince geçen  hafta Paris ve Lyon kentlerinde, ülkede terör hazırlığında bulunan biri kadın 2  kişinin yakalandığı, şüphelilerin sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları  ve terör örgütü DEAŞ elebaşıları ile irtibatta oldukları ifade edildi.
 
Bu arada, BFM televizyon kanalının haberinde, Fransa'dan 500'ü çocuk  olmak üzere bin 186 kişinin Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a katıldığı,  2014'ten bu yana ise 68'i kadın ve 58'i çocuk olmak üzere toplam 302 kişinin  Fransa'ya döndüğü bildirildi.
 
Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör  saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım'da  kaldırılmıştı.
 
OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı  değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti.  Yeni kanuna göre, adli makamların birçok yetkisi valiliklere devredildi.

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