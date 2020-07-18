Fransa’da tarihi Nantes Katedrali’nde yangın

Fransa’da Nantes kentinde 15’inci yüzyılda inşa edilen tarihi Nantes Katedrali’nde yangın çıktı. Yerel medya, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesinin sürdüğünü duyurdu. Fransa’nın başkenti Paris’te geçen yıl ünlü Notre Dame Katedrali’nde çıkan yangında tarihi katedral ağır hasar almıştı.
NANTES KATEDRALİ
Cathédrale Saint-Pierre olarak bilinen Nantes Katedrali, Roma Katolik kilisesidir. Fransız Kültür Bakanlığı tarafından 1862 yılından bu yana bir tarihi anıt olarak geçmekte olan Nantes Katedrali'nin inşaatı 1434'te başladı ve dört asırdan fazla süren çalışmaların başlangıcı oldu. Gotik cephesi, 15. yüzyılın sonlarında, kulelerin 1508 civarında inşa edilmesiyle tamamlandı, 1891'de katedral açıldı. Fransız Devrimi sırasında (1789-1799), katedral 1793'te Nantes Savaşı'nda askeri gözlem noktası olarak kullanıldı. 1972 yılında meydana gelen yangın sonrasında ağır hasar gören bu yapı, büyük bir restorasyon çalışmasının ardından bugünkü görünümüne kavuştu.