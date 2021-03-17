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Fransa'da sosyal medya ağı Clubhouse hakkında soruşturma

AA |  17 Mart 2021 Çarşamba - 22:36 | Son Güncelleme : 17 03 2021 - 22:36

Fransa'da sosyal medya ağı Clubhouse hakkında, kullanıcılara ait kişisel bilgilerin nasıl kullanıldığını araştırmak için soruşturma başlatıldı.


Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonundan (CNIL), yapılan  yazılı açıklamada, Clubhouse'ın olası gizlilik ihlallerine ilişkin ülkede imza  kampanyası başlatıldığı ve bugüne kadar 10 binden fazla kişinin bu kampanyaya  imza attığı belirtildi.
 
Ses temelli sosyal medya ağı hakkında, kullanıcılara ait kişisel  verilerin nasıl kullanıldığını araştırmak için soruşturma açıldığı aktarılan  açıklamada, bu soruşturmada kişisel verilerin korunmasına yönelik Avrupa'nın  kurallarına uyulup uyulmadığının da tespit edileceği kaydedildi.
 
Açıklamada, bu konuda Avrupa'nın kurallarına uyulmaması halinde  Clubhouse'a karşı "baskıcı güç" kullanılacağı ifade edildi.
 

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Fransa Clubhouse soruşturma
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